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Нові санкції проти РФ готують навіть країни, які раніше уникали обмежень – Єрмак

18:35, 27 червня 2025
За словами Єрмака, Нова Зеландія, Австрія та інші приєднуються до санкційного фронту.
Нові санкції проти РФ готують навіть країни, які раніше уникали обмежень – Єрмак
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Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що низка країн, які раніше утримувалися від запровадження санкцій проти Росії, готують нові обмежувальні заходи. Про це він повідомив під час конференції «Чесна гра», присвяченій додатковим санкціям проти РФ.

«Готуються нові санкції, навіть від таких країн, які до цього займали більш таку позицію, я би не сказав нейтральну, але позицію щодо незастосування санкцій, як Нова Зеландія, як Австрія», – зазначив Єрмак.

Він підкреслив, що хоча санкції окремих країн можуть не мати значного впливу на Росію, їх сукупна дія створює серйозні проблеми для російської економіки. «Безумовно, окремо, санкції таких країн, вони не є дуже болючими для Росії, але у сукупності, коли все це збігається, то це дійсно є для Росії великою проблемою», – наголосив керівник Офісу Президента.

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росія санкції Австрія офіс президента Андрій Єрмак Нова Зеландія

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