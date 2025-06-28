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У ДПС роз’яснили, які наслідки недопуску податкового керуючого для здійснення опису майна у податкову заставу

10:27, 28 червня 2025
Податкова має право звернутися до суду щодо зупинення видаткових операцій на рахунках / електронних гаманцях у разі недопуску для здійснення опису майна у податкову заставу.
У ДПС роз’яснили, які наслідки недопуску податкового керуючого для здійснення опису майна у податкову заставу
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Податкова служба у Полтавській області повідомляє, якщо платник податків не допускає податкового керуючого для здійснення опису майна у податкову заставу та/або не надає документів, необхідних для такого опису, податковий керуючий складає акт відмову.  

Після чого контролюючий орган звертається до суду з вимогою зупинити видаткові операції на рахунках/електронних гаманцях, заборонити відчуження майна та зобов'язати такого платника податків допустити податкового керуючого для проведення опису.

Такі обмеження діють до дня складання акту опису майна в податкову заставу, акта про відсутність майна або повного погашення податкового боргу.    

Податковий керуючий не пізніше робочого дня, що настає за днем складення цих актів, зобов'язаний надіслати банкам, іншим фінансовим установам, небанківським надавачам платіжних послуг, емітентам електронних грошей, а також платнику податків рішення про складення актів, яке є підставою для поновлення видаткових операцій та скасування заборони на відчуження майна.

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податкова

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