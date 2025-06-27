Мораторій має убезпечити бізнес від тиску недобросовісних посадовців – Юлія Свириденко

Також готуються рішення щодо розширення локалізації в закупівлях і реформа трудового законодавства.

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Уряд отримав президентське доручення ініціювати мораторій на перевірки бізнесу. Про це повідомила перший віце-прем’єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко. За її словами, цей мораторій має убезпечити бізнес від тиску недобросовісних посадовців.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський 27 червня дав доручення Кабміну готувати тривалий мораторій на перевірки бізнесу.

Він зазначив, що зараз український бізнес разом із державою забезпечує більш ніж 40% зброї для захисту нашої держави, нашої незалежності.

«Ми в державі усвідомлюємо, що саме економічне зростання має наповнювати бюджет, а не просто тиск, не просто вичавлювання коштів з економіки, і хороших рішень не буває без хороших команд, які генерують ідеї та забезпечують виконання рішень.

Саме тому потрібен діалог держави з усіма суспільними силами, і зокрема з підприємцями», зазначив Президент.

«Я вже доручив готувати рішення щодо тривалого мораторію на перевірки бізнесу – так, щоб убезпечити бізнес від будь-якого тиску недобросовісних людей на різних посадах.

Ми продовжуємо й роботу ради держава – бізнес, і запропоновано, щоб рада була ширшою, і я дуже прошу кожного й кожну, хто долучається до її роботи: будьте, будь ласка, максимально активними.

Україна може бути значно сильнішою економічно, а отже, нам треба реалізувати значно більше ідей і талантів українського підприємництва. Для цього потрібні умови – чіткі межі для державного втручання, мінімальне та раціональне регулювання, сильне державне лобіювання українського бізнесу у світі, а також наша взаємна повага» – зазначив Володимир Зеленський.

Також, за словами Зеленського, надзвичайно ефективно проявила себе політика підтримки українського підприємництва «Зроблено в Україні». «Це набір цілком конкретних програм – це гранти, доступні кредити, програми підтримки попиту, допомога у виході на зовнішні ринки. Вже понад 70 тисяч підприємств і підприємців скористалися нашими державними програмами. Сьогодні наші урядовці представлять нові кроки, програми, які вже готуються: від збільшення грантів, розширення локалізації в закупівлях до реформи трудового законодавства», підкреслив він.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Володимир Зеленський також затвердив персональний склад Ради з питань підприємництва. Вони зможе робити запити до державних органів і запрошувати до себе на засідання посадовців.

Автор: Наталя Мамченко

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