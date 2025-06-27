Трамп проявив інтерес до українського виробництва зброї – Єрмак

За словами глави Офісу Президента, Трамп уважно слухав про оборонні досягнення України під час крайньої зустрічі із Зеленським.

Фото: ОП

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Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що президент США Дональд Трамп виявив значну зацікавленість у досягненнях України в галузі виробництва зброї. Про це Єрмак заявив під час «Форуму влади та бізнесу: від діалогу до партнерства», що відбувся в Києві.

«Можу відкрити інсайд, що під час останньої зустрічі, яка, мені здається, була дуже доброю між президентом Зеленським і президентом Трампом, дуже багато часу президент Трамп приділив саме обговоренню досягнення України щодо виробництва зброї. Він ставив багато питань і було видно, що йому це дуже цікаво. Це точно демонструє те, що США зацікавлені співробітництвом з Україною», – зазначив Єрмак.

Нагадаємо, на полях саміту НАТО в Гаазі Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом США Дональдом Трампом, щоб обговорити практичні заходи для захисту українців. На зустрічі Володимира Зеленського з Трампом були присутні високопосадовці з обох сторін.

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