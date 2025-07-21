Практика судов
  1. В Украине
  2. / Судебная практика

Суд оштрафовал директора комплекса отдыха за песни Верки Сердючки

15:19, 21 июля 2025
На директора комплекса составили протокол об административном правонарушении за русскоязычные песни «Ха-ра-шо» и «Дольче габана».
Суд оштрафовал директора комплекса отдыха за песни Верки Сердючки
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Бориспольский горрайонный суд по делу №359/7565/25 оштрафовал директора комплекса отдыха в Киеве, где во время концерта Верки Сердючки исполнялись песни на русском языке.

Как указано в постановлении суда, на концерте исполнились «около двух песен» на русском языке, что квалифицировали как нарушение Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно доли песен на государственном языке в музыкальных радиопрограммах и радиопередачах и запрета воспроизведения музыкальной продукции происхождения государства-агрессора».

На директора комплекса составили протокол об административном правонарушении. Он не явился на судебное заседание. Суд признал его виновным по части 1 статьи 185-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, касающейся нарушения порядка организации и проведения публичных мероприятий. Директору назначили штраф в размере 425 гривен и обязали уплатить 605 гривен судебного сбора. По состоянию на 21 июля, по данным сайта судебной власти, апелляцию он не подавал.

Видеозаписи концерта, опубликованные телеведущей и актрисой Талой Каталай в социальных сетях, показывают, как Верка Сердючка исполняет старые хиты, в частности русскоязычные песни «Ха-ра-шо» и «Дольче габана». После этого активисты обратились с жалобой к Уполномоченному по защите государственного языка.

Тогдашний омбудсмен Тарас Креминь заявил, что народный артист Украины Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, имеет законное право исполнять русскоязычные песни из своего репертуара.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Киев язык

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Должна быть ясность в стратегии правительства в широком наборе реформ – глава миссии МВФ по Украине

Руководитель миссии МВФ по Украине Гевин Грей отметил, что для МВФ важно, чтобы партнеры могли сказать всем заинтересованным сторонам, что Украина продолжает реформы.

В бюджетном комитете считают, что международным партнерам пора разрешить использовать их помощь на нужды ВСУ

Сейчас международные партнеры не разрешают использовать свою помощь на нужды сектора обороны Украины, кроме Великобритании.

В СБУ ответили НАБУ и САП: заявления о возможном раскрытии СБУ информации о негласных следственных действиях, проводимых НАБУ и САП, являются манипуляцией

Сотрудники СБУ не получали доступ к информации о негласных и оперативных мероприятиях, а также спецоперациях, проводимых НАБУ и САП – в СБУ отреагировали на обвинения НАБУ и САП.

МВФ согласовал программу сотрудничества с Аргентиной без требований реформ, в то время как Украине пришлось пройти 8 пересмотров с требованиями – Роксолана Пидласа

МВФ уже имеет практику, когда согласовывает сотрудничество со странами без требований относительно реформ – в то время как Украине приходится постоянно отчитываться о выполнении «структурных маяков».

ВККС «по-тихому» пересмотрела результаты квалификационного экзамена в рамках конкурса в апелляционные суды – кандидат получил допуск к собеседованию

Как выяснилось, практическое задание кандидата в общий апелляционный суд Комиссия вообще не проверяла.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Дмитро Костенко
    Дмитро Костенко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Андрій Бабаєв
    Андрій Бабаєв
    суддя Харківського окружного адміністративного суду