Суд оштрафовал директора комплекса отдыха за песни Верки Сердючки

На директора комплекса составили протокол об административном правонарушении за русскоязычные песни «Ха-ра-шо» и «Дольче габана».

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Бориспольский горрайонный суд по делу №359/7565/25 оштрафовал директора комплекса отдыха в Киеве, где во время концерта Верки Сердючки исполнялись песни на русском языке.

Как указано в постановлении суда, на концерте исполнились «около двух песен» на русском языке, что квалифицировали как нарушение Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно доли песен на государственном языке в музыкальных радиопрограммах и радиопередачах и запрета воспроизведения музыкальной продукции происхождения государства-агрессора».

На директора комплекса составили протокол об административном правонарушении. Он не явился на судебное заседание. Суд признал его виновным по части 1 статьи 185-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, касающейся нарушения порядка организации и проведения публичных мероприятий. Директору назначили штраф в размере 425 гривен и обязали уплатить 605 гривен судебного сбора. По состоянию на 21 июля, по данным сайта судебной власти, апелляцию он не подавал.

Видеозаписи концерта, опубликованные телеведущей и актрисой Талой Каталай в социальных сетях, показывают, как Верка Сердючка исполняет старые хиты, в частности русскоязычные песни «Ха-ра-шо» и «Дольче габана». После этого активисты обратились с жалобой к Уполномоченному по защите государственного языка.

Тогдашний омбудсмен Тарас Креминь заявил, что народный артист Украины Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, имеет законное право исполнять русскоязычные песни из своего репертуара.

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