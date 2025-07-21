Экс-заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Соколовская назначена Послом Украины в Испании

Владимир Зеленский назначил Юлию Соколовскую Послом Украины в Испании.

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Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Юлии Соколовской Послом Украины в Испании.

"Назначить Соколовскую Юлию Сергеевну Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Королевстве Испания", – говорится в указе Президента.

Другим указом Зеленского Соколовская назначена Постоянным представителем Украины при Всемирной туристической организации.

Соколовская была заместителем руководителя Офиса Президента с 12 марта 2020 года по 5 сентября 2024 года.

Также она работала в должности министра социальной политики с 29 августа 2019 по 4 марта 2020 года.

Напомним, что Зеленский назначил 16 послов.

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