Алюшина назвала главные препятствия для молодежи на госслужбе — НАГС готовит изменения

Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы объявило о работе над привлечением молодежи к публичной службе.

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Глава НАГС Наталия Алюшина заявила, что Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы продолжает работу над тем, чтобы государственная служба становилась более открытой, профессиональной и привлекательной — в частности, для молодежи.

«Мы видим, что молодежь стремится не только знать, как работает государство, но и влиять на процесс. Вы задаете важные вопросы, объединяетесь ради общих ценностей. И мы, как орган, ответственный за формирование политики в сфере государственной службы, работаем над тем, чтобы создать для вас возможности», — подчеркнула Алюшина.

Однако, как отметила глава НАГС, молодежь указывает на ряд барьеров, мешающих ей присоединиться к публичной службе. Среди основных препятствий:

токсичная организационная культура (23,2%);

низкий уровень заработной платы (21,2%);

коррупция в органах власти (14,8%);

политическое давление (14,3%);

отсутствие возможности работать дистанционно (13,8%);

рутина и отсутствие профессиональных вызовов и возможностей для самореализации (12,3%).

Учитывая это, НАГС уже запустило работу над трансформацией государственной службы: в рамках реформы внедряется новая система оплаты труда, а также обновляется система обучения и повышения квалификации. В частности, Высшая школа публичного управления предлагает современные программы, а на платформе EF — возможность бесплатного изучения английского языка.

Алюшина также отметила, что правительство 14 июля поддержало законопроект НАГС, который предусматривает совершенствование процедур поступления и прохождения государственной службы, а возобновление конкурсов на должности госслужбы по обновленной процедуре запланировано на 1 июня 2026 года — на территориях, где не ведутся боевые действия.

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