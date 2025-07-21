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У Держпраці роз’яснили, чи можна відмовити працівнику у прийнятті на роботу через вік

20:06, 21 липня 2025
Законодавство забороняє відмовляти в прийомі на роботу через вік, за винятком випадків, коли для певних посад встановлено вікові обмеження.
У Держпраці роз’яснили, чи можна відмовити працівнику у прийнятті на роботу через вік
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Державна служба з питань праці пояснює, чи можна відмовити працівнику у прийнятті на роботу за віком.

Відмовити працівнику у прийнятті на роботу за віком можливо тільки у разі, якщо законодавством встановлені вікові обмеження для певної категорії працівників. Наприклад, посади державної служби, рятівники, водолази та інше.

Між тим, відмова в прийомі на роботу за ознаками віку – це дискримінація особи в трудовій сфері, або ейджизм, коли людину не беруть на роботу, тому, що їй 45+.

Забороняється також відмова в прийнятті на роботу громадянина з мотивів досягнення ним пенсійного віку (ст. 11 Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці і інших громадян похилого віку в Україні" Згідно цього закону Держава гарантує кожному ветерану праці та громадянину похилого віку належний рівень життя, задоволення різноманітних життєвих потреб, подання різних видів допомоги, зокрема, шляхом реалізації права на працю відповідно до професійної підготовки, трудових навичок і з урахуванням стану здоров'я).

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