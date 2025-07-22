На Черкащині жінка створила схему ухилення від мобілізації під приводом приналежності до релігії

Зловмисниця обіцяла вплинути на посадову особу ТЦК та СП в інтересах вказаного чоловіка щодо видачі йому військового квитка.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Черкащині правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно жительки м. Сміла за фактами сприяння у незаконному переправленню осіб через державний кордон України.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, 33-річна жінка обіцяла військовозобов’язаному чоловіку за умови надання ним неправомірної вигоди виготовити документи, які засвідчують його приналежність до релігійної організації, а також дозвільні документи територіального центру комплектування та соціальної підтримки, які нададуть йому право виїхати за межі України.

«Зловмисниця обіцяла вплинути на посадову особу ТЦК та СП в інтересах вказаного чоловіка щодо видачі йому військового квитка. Свої послуги фігурантка оцінила у 5 тис доларів США», - заявили у прокуратурі.

Правоохоронці затримали фігурантку при отриманні обумовленої суми грошових коштів.

Слідчим суддею до неї застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 242 000 гривень, яку внесено.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.