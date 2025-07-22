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На Черкащині жінка створила схему ухилення від мобілізації під приводом приналежності до релігії

09:47, 22 липня 2025
Зловмисниця обіцяла вплинути на посадову особу ТЦК та СП в інтересах вказаного чоловіка щодо видачі йому військового квитка.
На Черкащині жінка створила схему ухилення від мобілізації під приводом приналежності до релігії
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На Черкащині правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно жительки м. Сміла за фактами сприяння у незаконному переправленню осіб через державний кордон України.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, 33-річна жінка обіцяла військовозобов’язаному чоловіку за умови надання ним неправомірної вигоди виготовити документи, які засвідчують його приналежність до релігійної організації, а також дозвільні документи територіального центру комплектування та соціальної підтримки, які нададуть йому право виїхати за межі України.

«Зловмисниця обіцяла вплинути на посадову особу ТЦК та СП в інтересах вказаного чоловіка щодо видачі йому військового квитка. Свої послуги фігурантка оцінила у 5 тис доларів США», - заявили у прокуратурі.

Правоохоронці затримали фігурантку при отриманні обумовленої суми грошових коштів.

Слідчим суддею до неї застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 242 000 гривень, яку внесено.

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прокуратура Черкаси релігія ТЦК мобілізація

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