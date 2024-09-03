У Полтаві в інституті звʼязку не було шикування під час російського ракетного удару, — Міноборони

За даними відомства, у закладі відбувався навчальний процес.

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3 вересня росія вдарила балістичними ракетами по Полтаві. Влучання було по території інституту звʼязку і сусідньої лікарні.

Речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін повідомив, що у інституті звʼязку не відбувалося шикування під час російського ракетного удару, як про це писали деякі змі.

За даними відомства, у закладі відбувався навчальний процес. О 9:08 3 вересня оголосили повітряну тривогу — усі спускалися в укриття. Вже через декілька хвилин пролунали вибухи.

«Зараз відомо, що ніяких шикувань чи інших заходів у момент удару не відбувалося», — розповів він.

Нагадаємо, що рф вдарила балістичними ракетами по Інституту звʼязку у Полтаві.

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