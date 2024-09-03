Віцепрем'єрка з євроінтеграції Ольга Стефанішина подала заяву про відставку

Рада розгляне ще одну заяву про звільнення з Кабінету Міністрів.

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Віце-прем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина вирішила піти у відставку. Відповідну заяву вона подала до Ради, повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук.

За його словами, заяву розглянуть на одному з найближчих пленарних засідань парламенту.

Нагадаємо, заяви про відставку написали міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, міністр юстиції Денис Малюська, міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець і голова Фонду держмайна Віталій Коваль.

Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що найближчим часом буде перезавантажено більшу частину Уряду.

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