Володимир Зеленський звільнив заступника керівника Офісу Президента Ростислава Шурму

Президент Зеленський підписав указ про звільнення одного з заступників Андрія Єрмака.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Ростислава Шурми з посади заступника керівника Офісу Президента.

Відповідний указ №603/2024 опубліковано на сайті Глави держави.

Нагадаємо, заяви про відставку написали міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, міністр юстиції Денис Малюська, міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець і голова Фонду держмайна Віталій Коваль.

Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що найближчим часом буде перезавантажено більшу частину Уряду.

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