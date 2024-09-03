Владимир Зеленский уволил заместителя руководителя Офиса Президента Ростислава Шурму

Президент Зеленский подписал указ об увольнении одного из заместителей Андрея Ермака.

Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Ростислава Шурмы с должности заместителя руководителя Офиса Президента.

Соответствующий указ №603/2024 опубликован на сайте Главы государства.

Напомним, заявления об отставке написали министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, министр юстиции Денис Малюська, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец и глава Фонда госимущества Виталий Коваль.

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что в ближайшее время будет перезагружена большая часть Правительства.

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