Вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина подала заявление об отставке

Рада рассмотрит еще одно заявление об увольнении из Кабинета Министров.

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Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина решила уйти в отставку. Соответствующее заявление она подала в Раду, сообщил глава парламента Руслан Стефанчук.

По его словам, заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний парламента.

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что в ближайшее время будет перезагружена большая часть Правительства.

Напомним, заявления об отставке написали министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, министр юстиции Денис Малюська, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец и глава Фонда госимущества Виталий Коваль.

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