росія атакувала Львів ракетами — 4 людини загинули, 35 постраждали

Ворог обстріляв місто кілька разів, спричинивши пожежі в житлових будинках.

У середу вранці, 4 вересня, рф атакувала Львів. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені житлові будинки. Про це повідомили голова Львівської ОВА Максим Козицький та мер Львова Андрій Садовий.

Наразі відомо про 35 постраждалих та 4 загиблих.

Так, станом на 8 ранку більш як 35 людей постраждали. Декілька з них у важкому стані, в тому числі 5 дітей. Четверо людей загинули, серед них медик.

В місті багато уражень, сталося загоряння житлових будинків в районі головного вокзалу. Понад 50 будинків пошкоджені. З 6 будинків відселяють людей.

Дві школи сьогодні навчання не розпочнуть, там повилітало багато вікон. Також уражено 2 медзаклади.

На місцях працюють усі необхідні служби, розбір завалів триває.

У Львівській області через знеструмлення затримується низка поїздів. На маршрути виведено резервні тепловози, затримки у русі мінімальні.

У місті загалом фіксують перебої зі зв'язком.

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