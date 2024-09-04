россия атаковала Львов ракетами — 4 человека погибли, 35 пострадали

Враг обстрелял город несколько раз, вызвав пожары в жилых домах.

В среду утром, 4 сентября, Россия атаковала Львов. В результате вражеского обстрела повреждены жилые дома. Об этом сообщили глава Львовской ОВА Максим Козицкий и мэр Львова Андрей Садовый.

Сейчас известно о 35 пострадавших и 4 погибших.

Так, по состоянию на 8 утра более 35 человек пострадали. Несколько из них находятся в тяжелом состоянии, в том числе 5 детей. четыре человека погибли, среди них медик.

В городе много впечатлений, произошло возгорание жилых домов в районе главного вокзала. Более 50 домов повреждены. Из 6 домов отселяют людей.

Две школы сегодня учебу не начнут, там вылетело много окон. Также поражены 2 медучреждения.

На местах работают все необходимые службы, разбор завалов продолжается.

Во Львовской области из-за обесточивания задерживается ряд поездов. На маршруты выведены резервные тепловозы, задержки в движении минимальны.

В городе фиксируют перебои со связью.

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