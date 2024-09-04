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О причинах говорить рано, — Ростислав Шурма прокомментировал свое увольнение с должности заместителя руководителя Офиса Президента.

08:22, 4 сентября 2024
Ростислав Шурма отметил, что он покидает должность и возвращается в частный сектор.
О причинах говорить рано, — Ростислав Шурма прокомментировал свое увольнение с должности заместителя руководителя Офиса Президента.
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Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Ростислава Шурмы с должности заместителя руководителя Офиса Президента.

Ростислав Шурма отметил, что он покидает должность и возвращается в частный сектор, где работал до этого. Причины увольнения он не раскрыл.

«Я хочу особо поблагодарить Президента Владимира Зеленского за годы работы, за доверие и поддержку, за невероятный драйв, за сильнейшую мотивацию, за то, что сохранили Украину. Работать с Вами – была честь для меня.

Спасибо всей нашей команде. Команде Офиса Президента, Кабинета Министров, народным депутатам, региональным лидерам, руководителям государственных корпораций», - отметил Шурма в соцсетях.

Также он перечислил, что было сделано вместе с командой.

«Кардинально реструктурировали десятки крупных государственных компаний, что принесло государству дополнительные сотни миллиардов гривен: Укрнефть, Леса Украины, ЭКУ, Запорожтрансформатор, Оператор ГТС, Мотор Сич… и многие другие. Этим действительно можно гордиться всем нам.

Поместили Украину на инвестиционный радар крупнейших глобальных фондов и инвесторов масштаба BlackRock, JPMorgan.

Воплотили целый ряд абсолютно конкретных изменений, как, например, упрощение доступа к земле для индустриального восстановления государства, что существенно улучшает наши позиции в глобальной конкуренции за промышленные инвестиции. Это предметные вещи, действительно важные для стратегических инвесторов.

Впервые за 33 года началась настоящая реформа с государственными земельными активами, которые на прозрачных аукционах будут приносить государству более 5 млрд грн ежегодно.

Разработали и запустили целый ряд принципиально новых программ, которые принесут большой импульс украинской экономике и реальную пользу миллионам граждан:

 - єОселя. Программа льготной ипотеки, благодаря которой доступное жилье получили тысячи граждан. И получат еще миллионы. Одна из самых современных в мире цифровых платформ для ипотеки. Масштабный импульс всему строительному кластеру.

– Национальный кэшбек «Сделано в Украине». В то же время, лучший проект поддержки национального производителя, импульс перехода на безналичную экономику и толчок к налоговому отражению. Его масштаб и результат мы увидим уже в ближайшие месяцы.

 - есть Поддержка. Уникальная программа, которая дала огромный стимул индустриям, практически уничтоженным COVIDом. Пилотный проект окрашенных денег в Украине.

 – Модель «воюй или работай», которая, уверен, будет введена в ближайшее время.

Сделано многое. Пожалуй, можно было бы написать еще несколько страниц. Но сделать осталось еще больше. Как к победе. Так и в особенности после.

О причинах решения говорить пока рано. Они лежат не внутри Украины. Придет время после нашей победы, когда можно будет рассказать об этом подробнее. Уверен, будет очень интересная книга!)

Желаю всем сил и вдохновения бороться, побеждать и восстанавливать Украину! Слава Украине!» – указал Ростислав Шурма.

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