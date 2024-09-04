Украина планирует еще неограниченное время удерживать под контролем территории в Курской области, — Владимир Зеленский

Украина планирует еще неограниченное время удерживать под контролем территории в Курской области, которые захватили украинские войска. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу NBC News.
«Нам не нужна их земля. Мы не хотим нести туда наш украинский образ жизни», - сказал он.
По его словам, Украина будет контролировать эту территорию, поскольку это неотъемлемая часть ее «плана победы». Он добавил, что представит этот план международным партнерам, в частности Соединенным Штатам Америки.
«Пока нам это нужно», - сказал он о территории, которую сейчас контролируют украинские войска в РФ.
Глава государства отметил, что не может говорить, планирует ли Украина попытаться захватить другие российские территории.
Президент добавил, что администрация Джо Байдена не знала об операции, ее хранили в строгой тайне даже в Украине.
«Да, мы никого не уведомляли. И дело не в недоверии», - сказал Зеленский, добавив, что контрнаступление Украины прошлым летом провалилось в определенной степени из-за того, что о нем много говорили публично заранее, из-за чего россияне успели подготовиться.
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