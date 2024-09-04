Украина планирует еще неограниченное время удерживать под контролем территории в Курской области, — Владимир Зеленский

Украина будет контролировать эту территорию, поскольку это неотъемлемая часть ее «плана победы».

Украина планирует еще неограниченное время удерживать под контролем территории в Курской области, которые захватили украинские войска. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу NBC News.

«Нам не нужна их земля. Мы не хотим нести туда наш украинский образ жизни», - сказал он.

По его словам, Украина будет контролировать эту территорию, поскольку это неотъемлемая часть ее «плана победы». Он добавил, что представит этот план международным партнерам, в частности Соединенным Штатам Америки.

«Пока нам это нужно», - сказал он о территории, которую сейчас контролируют украинские войска в РФ.

Глава государства отметил, что не может говорить, планирует ли Украина попытаться захватить другие российские территории.

Президент добавил, что администрация Джо Байдена не знала об операции, ее хранили в строгой тайне даже в Украине.

«Да, мы никого не уведомляли. И дело не в недоверии», - сказал Зеленский, добавив, что контрнаступление Украины прошлым летом провалилось в определенной степени из-за того, что о нем много говорили публично заранее, из-за чего россияне успели подготовиться.

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