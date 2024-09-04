Україна планує ще необмежений час утримувати під контролем території у Курській області, — Володимир Зеленський

Україна контролюватиме цю територію, оскільки це невідʼємна частина її «плану перемоги».

Україна планує ще необмежений час утримувати під контролем території у Курській області, які захопили українські війська. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у інтервʼю телеканалу NBC News.

«Нам не потрібна їхня земля. Ми не хочемо нести туди наш український спосіб життя», — сказав він.

За його словами, Україна контролюватиме цю територію, оскільки це невідʼємна частина її «плану перемоги». Він додав, що представить цей план міжнародним партнерам, зокрема Сполученим Штатам Америки.

«Поки що нам це потрібно», — сказав він про територію, яку зараз контролюють українські війська в рф.

Глава держави зазначив, що не може говорити, чи планує Україна спробувати захопити інші російські території.

Президент додав, що адміністрація Джо Байдена не знала про операцію, її зберігали в суворій таємниці навіть в Україні.

«Так, ми нікого не повідомляли. І справа не в недовірі», — сказав Зеленський, додавши, що контрнаступ України минулого літа провалився певною мірою через те, що про нього багато говорили публічно заздалегідь, через що росіяни встигли підготуватися.

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