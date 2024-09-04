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Держпраці нагадує, на підставі яких документів може здійснюватись відрахування із заробітної плати

07:38, 4 вересня 2024
Одним з документів є наказ роботодавця.
Держпраці нагадує, на підставі яких документів може здійснюватись відрахування із заробітної плати
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Державна служба з питань праці пояснює, на підставі яких документів може здійснюватись відрахування із заробітної плати.

Конкретними документами, на підставі яких здійснюється відрахування із заробітної плати, можуть бути:

- наказ (розпорядження) роботодавця (у разі покриття заборгованості працівника підприємству, на якому він працює);

- будь-які виконавчі документи — наприклад, виконавчі листи, що видаються судами, ухвали та постанови судів у цивільних, господарських, адміністративних та кримінальних справах, виконавчі написи нотаріусів;

- письмове доручення працівника роботодавцю на перерахування частини свого заробітку на користь суб’єкта підприємницької діяльності, що продав працівникові товар у кредит

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