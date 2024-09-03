У львівській лікарні виявили посилку з мінами: подробиці

Фахівці встановили, що це навчальні міни.

У львівській лікарні Святого Луки виявили посилку із підозрілими предметами, схожими на протитанкові міни. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

"На місці працюють вибухотехніки та всі відповідні служби. Персонал та пацієнти в безпеці", - розповів Садовий.

Пізніше він повідомив, що фахівці встановили, що це навчальні міни. Правоохоронні органи розслідують хто, як і з якою метою передав цю посилку до лікарні.

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