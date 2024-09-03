Во львовской больнице обнаружили посылку с минами: подробности

Специалисты установили, что это учебные мины.

Во львовской больнице Святого Луки обнаружили посылку с подозрительными предметами, похожими на противотанковые мины. Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

"На месте работают взрывотехники и все соответствующие службы. Персонал и пациенты в безопасности", – рассказал Садовый.

Позже он сообщил, что специалисты установили, что это учебные мины. Правоохранительные органы расследуют, кто, как и с какой целью передал эту посылку в больницу.

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