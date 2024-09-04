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Про причини говорити рано, — Ростислав Шурма прокоментував своє звільнення з посади заступника керівника Офісу Президента.

08:22, 4 вересня 2024
Ростислав Шурма зазначив, що він залишає посаду та повертається до приватного сектору.
Про причини говорити рано, — Ростислав Шурма прокоментував своє звільнення з посади заступника керівника Офісу Президента.
Фото: РБК-Україна
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Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Ростислава Шурми з посади заступника керівника Офісу Президента.

Ростислав Шурма зазначив, що він залишає посаду та повертається до приватного сектору, де працював до цього. Причини звільнення він не розкрив.

«Я хочу особливо подякувати Президенту Володимиру Зеленському за роки роботи, за довіру та підтримку, за неймовірний драйв, за найсильнішу мотивацію, за те, що зберегли Україну. Працювати з Вами — була честь для мене.

Дякую всій нашій команді. Команді Офісу Президента, Кабінету Міністрів, народним депутатам, регіональним лідерам, керівникам державних корпорацій», — зазначив Шурма в соцмережах.

Також він перерахував, що було зроблено разом із командою.

«Кардинально реструктурували десятки великих державних компаній, що принесло державі додаткові сотні мільярдів гривень: Укрнафта, Ліси України, ЕКУ, Запоріжтрансформатор, Оператор ГТС, Мотор Січ... та багато інших. Цим справді можна пишатись всім нам.

Помістили Україну на інвестиційний радар найбільших глобальних фондів та інвесторів масштабу BlackRock, JPMorgan… Впевнений, що незабаром, коли будемо обговорювати реалізовані спільно з ними проекти, не раз згадаємо як все починалось в розпал війни.

Втілили цілий ряд абсолютно конкретних змін як, наприклад, спрощення доступу до землі для індустріальної відбудови держави, що суттєво покращують наші позиції в глобальній конкуренції за промислові інвестиції. Це предметні речі, які справді важливі для стратегічних інвесторів.

Вперше за 33 роки почали справжню реформу з державними земельними активами, які на прозорих аукціонах приноситимуть державі понад 5 млрд грн щорічно.

Розробили та запустили цілий ряд принципово нових програм, що дадуть великий імпульс українській економіці та реальну користь мільйонам громадян:

 - єОселя. Програма пільгової іпотеки, завдяки якій доступне житло отримали тисячі громадян. І отримають ще мільйони. Одна з найсучасніших у світі цифрових платформ для іпотеки. Масштабний імпульс всьому будівельному кластеру.

- Національний кешбек «Зроблено в Україні». Водночас найкращий проект підтримки національного виробника, імпульс переходу на безготівкову економіку та поштовх до податкового відбілення. Його масштаб та результат ми всі побачимо вже в найближчі місяці.

 - єПідтримка. Унікальна програма, яка дала величезний стимул індустріям, які практично були знищені COVIDом. Пілотний проект «фарбованих грошей» в Україні.

 - Модель «воюй або працюй», яка, впевнений, буде запроваджена найближчим часом.

Зроблено багато. Мабуть, можна було би написати ще декілька сторінок. Але зробити залишилось ще більше. Як до перемоги. Так і особливо після.

Про причини рішення говорити поки рано. Вони лежать не всередині України. Прийде час, після нашої перемоги, коли можна буде розповісти про це детальніше. Упевнений, буде дуже цікава книга!)

Бажаю всім сил та натхнення боротися, перемагати і відбудовувати Україну! Слава Україні!» — вказав Ростислав Шурма.

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