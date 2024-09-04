Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подал заявление об отставке

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба решил уйти в отставку. Соответствующее заявление он подал в Веоховную Раду, сообщил председатель парламента Руслан Стефанчук.
По его словам, заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний парламента.
Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что в ближайшее время будет перезагружена большая часть Правительства.
Напомним, заявления об отставке написали министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, министр юстиции Денис Малюська, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец и глава Фонда госимущества Виталий Коваль.
Также министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук подала в отставку.
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