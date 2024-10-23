Бил гражданскую жену и выгонял из ее квартиры — киевлянина наказали за домашнее насилие

Мужчина постоянно обижал женщину нецензурными словами, избивал ее и выгонял из ее же квартиры, заставляя просить убежища у соседей.

В Киеве осудили домашнего тирана, который издевался над гражданской женой и даже выгонял ее из собственной квартиры, сообщает Киевская областная прокуратура.

40-летний киевлянин постоянно избивал и обижал сожительницу, из-за чего она была вынуждена просить убежище у соседей или находиться долгое время на улице.

Во время досудебного расследования к мужчине по ходатайству прокуроров судом выносились запреты находиться в месте совместного проживания с потерпевшей от домашнего насилия, запреты приближаться менее чем на 500 метров к месту жительства женщины, запрет писать и звонить ей или общаться через других людей.

Примененные меры обеспечили прекращение дальнейших противоправных действий со стороны обидчика в отношении женщины.

Известно, что мужчина злоупотреблял алкогольными напитками, неоднократно привлекался к административной ответственности за домашнее насилие и состоял на учете в полиции в категории «обидчик».

В 2023 году он был осужден за воровство на 3 года и 6 месяцев с применением испытательного срока сроком 2 года. Однако, учитывая, что в настоящее время он совершал домашнее насилие, суд назначил ему наказание в виде 3 лет 7 месяцев лишения свободы с учетом предварительной судимости.

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