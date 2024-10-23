В налоговой напомнили основания для начисления земельного налога

В Украине есть семь оснований для начисления земельного налога — ГНС.

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Главное управление государственной налоговой службы в Киевской области напомнило основания начисления земельного налога.

Согласно п.286.1 ст,286 НКУ основанием для начисления земельного налога являются:

а) данные государственного земельного кадастра;

б) данные Государственного реестра прав на недвижимое имущество;

в) данные государственных актов, удостоверяющих право собственности или право постоянного пользования земельным участком (государственные акты на землю);

г) данные сертификатов о праве на земельные доли (паи);

ґ) решение органа местного самоуправления о выделении земельных участков в натуре (на местности) владельцам земельных долей (паев);

д) данные других правоустанавливающих документов, которыми удостоверяется право собственности или право пользования земельным участком, право на земельные доли (паи);

е) данные Перечня территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных рф, определенного в установленном Кабинетом Министров Украины порядке.

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