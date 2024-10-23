Водіям нагадали, як відновити свідоцтво про реєстрацію автомобіля

Головний сервісний центр МВС нагадав, що відновити свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу можна у сервісних центрах МВС.
Для цього треба:
- паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання;
- ідентифікаційний номер;
- довідка з поліції (якщо свідоцтво було викрадено).
Талон на «перереєстрацію транспортного засобу» можна взяти через Е-запис.
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