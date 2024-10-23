Водіям нагадали, як відновити свідоцтво про реєстрацію автомобіля

Для відновлення свідоцтва про реєстрацію автомобіля треба підготувати декілька документів.

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Головний сервісний центр МВС нагадав, що відновити свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу можна у сервісних центрах МВС.

Для цього треба:

- паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання;

- ідентифікаційний номер;

- довідка з поліції (якщо свідоцтво було викрадено).

Талон на «перереєстрацію транспортного засобу» можна взяти через Е-запис.

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