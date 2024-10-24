З України намагались вивезти два старовинних самовари, датовані 19 століттям

В автомобілі закарпатця виявили два предмети старовини, які той вивозив у Словаччину.

Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Прикордонники Чопського загону попередили спробу незаконного переміщення з України до Словаччини двох предметів старовини, що мають ознаки культурної, історичної чи антикварної цінності. Їх перевозив у власному автомобілі 60-житель Закарпаття. Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Під час огляду легкового автомобіля прикордонний наряд спільно з працівниками митниці виявив у салоні два старовинних самовари, датовані 19 століттям. Водій не зміг надати документ, який би підтверджував, що вони не мають культурної цінності.

«Тож самовари було вилучено співробітниками митниці. Культурну чи історичну цінність обох предметів встановить відповідний експерт», - заявили прикордонники.

Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

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