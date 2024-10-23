Спроби росії нав'язати неоімперіалістичні ідеї БРІКС щодо агресії зазнали фіаско, – МЗС України

МЗС закликає країни світу підтримати Формулу миру після саміту БРІКС.

Міністерство закордонних справ України прокоментувало підсумкову декларацію саміту БРІКС у Казані, зазначивши, що спроби росії нав'язати уявлення про альтернативну позицію Глобального Півдня щодо російської агресії проти України провалилися, пише «Інтерфакс-Україна».

У повідомленні МЗС підкреслюється, що в пункті 36 декларації учасники саміту лише підтвердили свої національні позиції, зобов'язання перед цілями та принципами Статуту ООН, а також важливість мирного врегулювання конфліктів. «Вважаємо, що цей текст фактично свідчить, що росії не вдалося «експортувати» учасникам саміту БРІКС свої неоімперіалістичні погляди на зміну світового правопорядку та глобальної архітектури безпеки через агресію проти України» — йдеться в коментарі.

Міністерство зазначило, що БРІКС як об'єднання не має єдиної позиції щодо російської агресії. «Переконані, що це пов'язано з підтримкою абсолютною більшістю цих країн цілей і принципів Статуту ООН, про що також йдеться в декларації. Така підтримка несумісна з підтримкою агресії чи зміни кордонів силою, а отже, несумісна з підтримкою росії та її агресивної війни проти України», — наголосили в МЗС.

Уряд України вважає, що саміт БРІКС, який росія планувала використати для поділу світу, знову показав, що більшість країн підтримують Україну у прагненні до справедливого і сталого миру, заснованого на міжнародному праві.

МЗС закликало країни, що підтримують міжнародне право, приєднатися до реалізації Формули миру як єдиного шляху до досягнення стабільності і безпеки в регіоні.

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