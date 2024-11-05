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Кабмін змінив перелік об’єктів, до яких не застосовуватимуть графіки відключення світла

15:37, 5 листопада 2024
Графіки відключень світла не застосовуватимуть до об’єктів сил безпеки та оборони та мобільних операторів.
Кабмін змінив перелік об’єктів, до яких не застосовуватимуть графіки відключення світла
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Уряд вніс зміни до Порядку визначення та застосування граничних величин споживання електричної потужності. Про це йдеться у постанові від 1 листопада № 1260.

До переліку критично важливих об’єктів, яким повинно бути забезпечено пріоритетне електропостачання відповідно до встановленого мінімального навантаження, увійшли:

- об’єкти сил безпеки і сил оборони за переліками, визначеними такими органами або центральними органами виконавчої влади, що здійснюють керівництво військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України;

- технічні засоби електронних комунікацій та/або споруди електронних комунікаційних мереж за переліками, визначеними Національним центром оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій.

Згідно з постановою, до критично важливих об’єктів не будуть застосовувати графіки погодинного відключення до 1 червня 2025 року.

Крім того, до переліку пріоритетного електропостачання, як і раніше, входять:

- об’єкти критичної інфраструктури, включені до Реєстру об’єктів критичної інфраструктури, з приєднаною потужністю не менше 100 кВт;

- населені пункти, які розташовані в 20-кілометровій зоні вздовж державного кордону з Республікою Білорусь, російською федерацією, та/або населені пункти, які розташовані в 20-кілометровій зоні вздовж територій проведення активних бойових дій

Раніше в Укрнерго повідомили, чи повернуться графіки відключення світла наступного тижня. 

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Кабінет Міністрів України

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