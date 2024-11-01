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Чи повернуться графіки відключення світла наступного тижня – відповідь Укренерго

19:23, 1 листопада 2024
«Укренерго» спростувало чутки про погодинні відключення світла з наступного тижня.
Чи повернуться графіки відключення світла наступного тижня – відповідь Укренерго
Джерело фото: УНІАН
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У ЗМІ з’явилася інформацію про можливе введення графіків погодинних відключень електроенергії в Україні з наступного тижня. Однак НЕК «Укренерго» заявила, що на даний момент немає підстав для обмеження споживання для населення.

«Станом на сьогодні, підстав для запровадження графіків обмеження споживання для населення немає», – йдеться у повідомленні Укренерго.

За прогнозами, на початку наступного тижня очікується зниження температури, що може призвести до збільшення енергоспоживання. Проте рішення про можливе застосування відключень буде приймати «Укренерго», яка наразі не робила жодних заяв щодо обмежувальних заходів.

«Укренерго» спільно з Міністерством енергетики, обласними військовими адміністраціями та енергокомпаніями працює над забезпеченням стабільності енергопостачання. Громадянам радять довіряти лише офіційним джерелам інформації, а експертам та представникам енергокомпаній утриматись від необґрунтованих коментарів.

Нагадаємо, член наглядової ради «Центренерго» Володимир Величко заявив, що вже з наступного тижня через суттєве зниження температури можуть бути впроваджені погодинні графіки відключення електроенергії.  А згодом і в Центренерго спростували інформацію про повернення графіків відключень світла.

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