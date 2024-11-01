Практика судів
  1. В Україні

У Центренерго спростували інформацію про повернення графіків відключень світла

14:15, 1 листопада 2024
В компанії підкреслили, що визначення графіків є компетенцією Укренерго.
У Центренерго спростували інформацію про повернення графіків відключень світла
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У "Центренерго" заперечили слова члена наглядової ради про можливе повернення графіків відключень електроенергії. Компанія наголошує, що визначення графіків є компетенцією "Укренерго".

"Заява Володимира Величка є його особистою думкою і не відображає позицію компанії", - зазначили у компанії.

Зазначається, що наразі юристи "Центренерго" розглядають можливість звернення до правоохоронних органів з проханням перевірити "мету та обставини, які спричинили публікацію неправдивої інформації під час активної фази осінньо-зимового періоду".

"Ситуація в енергосистемі стабільна. Енергетики ПАТ "Центренерго" зробили все можливе, аби забезпечити роботу обладнання в осінньо-зимовий період", - зауважили в "Центренерго".

Нагадаємо, член наглядової ради "Центренерго" Володимир Величко заявив, що вже з наступного тижня через суттєве зниження температури можуть бути впроваджені погодинні графіки відключення електроенергії. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

світло

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд погодився, що визнання вини, утримання матері-інваліда та дитини не є підставою для призначення ухилянту покарання з випробуванням

Верховний Суд підтримав позицію апеляційного суду, який скасував покарання з випробуванням і призначив 3 роки реального позбавлення волі чоловіку, який ухилявся від мобілізації, незважаючи на визнання ним вини та наявність матері-інваліда і дитини на утриманні.

Документи, які мають пересилатися по Києву, чомусь їдуть до Харкова – Верховний Суд про роботу Укрпошти

У Верховному Суді повідомили про некоректну роботу «Укрпошти» – це заважає судам вчасно здійснювати правосуддя.

Об’єднана палата ККС ВС зробила висновок щодо початку перебігу строку давності притягнення до відповідальності за вчинення триваючого злочину

ОП ККС Верховного Суду скасувала рішення судів попередніх інстанцій, які звільнили обвинуваченого від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності.

Які ризики несе у собі «узаконення» слідчим суддею порушення права на свободу від самовикриття – стаття д. ю. н., професора Миколи Мельника

Право підозрюваного на свободу від самовикриття виключає будь-який примус з боку сторони обвинувачення щодо надання їй підозрюваним інформації та доказів, які мають інкримінуючий характер та можуть бути використані стороною обвинувачення для доведення винуватості підозрюваного – д. ю. н., професор Микола Мельник.

Україні треба запровадити систему випадкового розподілу справ між прокурорами – Єврокомісія

Єврокомісія надала рекомендації до процедури відбору прокурорів, переатестації, повноважень КДКП та ролі Ради прокурорів, а також стосовно розподілу справ між прокурорами.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео