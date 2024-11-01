У Центренерго спростували інформацію про повернення графіків відключень світла

В компанії підкреслили, що визначення графіків є компетенцією Укренерго.

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У "Центренерго" заперечили слова члена наглядової ради про можливе повернення графіків відключень електроенергії. Компанія наголошує, що визначення графіків є компетенцією "Укренерго".

"Заява Володимира Величка є його особистою думкою і не відображає позицію компанії", - зазначили у компанії.

Зазначається, що наразі юристи "Центренерго" розглядають можливість звернення до правоохоронних органів з проханням перевірити "мету та обставини, які спричинили публікацію неправдивої інформації під час активної фази осінньо-зимового періоду".

"Ситуація в енергосистемі стабільна. Енергетики ПАТ "Центренерго" зробили все можливе, аби забезпечити роботу обладнання в осінньо-зимовий період", - зауважили в "Центренерго".

Нагадаємо, член наглядової ради "Центренерго" Володимир Величко заявив, що вже з наступного тижня через суттєве зниження температури можуть бути впроваджені погодинні графіки відключення електроенергії.

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