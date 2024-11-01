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Жодного працівника Нацполіції в погонах з інвалідністю немає, – Ігор Клименко

13:56, 1 листопада 2024
Очільник МВС заявив, що всі факти щодо надання інвалідності рядовим працівникам у силових відомствах зараз перевіряють.
Жодного працівника Нацполіції в погонах з інвалідністю немає, – Ігор Клименко
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Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що у Національній поліції детально перевірили працівників, «жодного в погонах з інвалідністю немає». Про це він сказав під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає «Еспресо».

«Що стосується працівників Національної поліції, хочу вам заявити: жодного працівника Національної поліції в погонах з інвалідністю немає. Я вам відповідально про це заявляю. Це все не нісенітниці, якщо нас у цьому звинувачують. Ми перевірили доволі докладно це», – сказав він.

За словами Клименко, всі факти щодо надання інвалідності рядовим працівникам у силових відомствах також зараз перевіряють.

«І ті, хто отримав таку інвалідність під час війни, всі пройдуть повторну ВЛК, ну і, відповідно, МСЕК. Викликайте до себе на комітет міністра, або заступника міністра, або голову Національної поліції, який відповідає за цю роботу. І ми з задоволенням через кілька тижнів доведемо всю інформацію, яку ми до того часу встановимо», - сказав міністр.

Він також додав, що зараз також триває перевірка Пенсійних фондів, куди перейшли підрозділи, які можуть клопотати про інвалідність.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», Президент Володимир Зеленський 22 жовтня розповів, що провів засідання РНБО. Воно стосувалося ситуації з МСЕК і зловживаннями посадових осіб різних державних органів із отриманням інвалідності.

«Були доповіді голови СБУ Василя Малюка і міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка щодо перевірок і розслідування кримінальних правопорушень. Встановлено багато фактів порушень та очевидно фальшивих інвалідностей посадовців», – сказав тоді Президент.

Додамо, у Офісі Президента прокоментували скандал з незаконним оформленням інвалідності українськими прокурорами, завдяки чому вони отримували від держави великі виплати.

Також відомо, що ДБР відкриватиме кримінальні справи проти посадовців з фейковими інвалідностями від МСЕК.

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Національна поліція МВС

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