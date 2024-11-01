Ни одного работника Нацполиции в погонах с инвалидностью нет, – Игорь Клименко

Глава МВД заявил, что все факты по предоставлению инвалидности рядовым работникам в силовых ведомствах сейчас проверяют.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что в Национальной полиции подробно проверили работников, «ни одного в погонах с инвалидностью нет». Об этом он сказал во время часа вопросов правительству в Верховной Раде, передает «Еспресо».

«Что касается работников Национальной полиции, хочу заявить: ни одного работника Национальной полиции в погонах с инвалидностью нет. Я вам ответственно об этом заявляю. Это все не ерунда, если нас в этом обвиняют. Мы проверили достаточно подробно это», – сказал он.

По словам Клименко, все факты предоставления инвалидности рядовым работникам в силовых ведомствах также сейчас проверяют.

«И те, кто получил такую ​​инвалидность во время войны, все пройдут повторную ВЛК, ну и соответственно МСЭК. Вызовите к себе на комитет министра, или замминистра, или председателя Национальной полиции, который отвечает за эту работу. И мы с удовольствием через несколько недель докажем всю информацию, которую мы к тому времени установим», - сказал министр.

Он добавил, что сейчас также идет проверка Пенсионных фондов, куда перешли подразделения, которые могут ходатайствовать об инвалидности.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Президент Владимир Зеленский 22 октября рассказал, что провел заседание СНБО. Оно касалось ситуации с МСЭК и злоупотреблениями должностных лиц разных государственных органов с получением инвалидности.

«Были доклады главы СБУ Василия Малюка и министра внутренних дел Игоря Клименко по поводу проверок и расследования уголовных правонарушений. Установлены многие факты нарушений и очевидно фальшивых инвалидностей должностных лиц», - сказал тогда Президент.

Кроме того, в Офисе Президента прокомментировали скандал с незаконным оформлением инвалидности украинскими прокурорами, благодаря чему они получали от государства большие выплаты.

ГБР будет открывать уголовные дела против должностных лиц с фейковыми инвалидностями от МСЭК.

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