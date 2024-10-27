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Все должностные лица с фиктивной инвалидностью должны вернуть государству пенсии и заплатить столько же — Подоляк

12:26, 27 октября 2024
По мнению советника главы ОП Михаила Подоляка, наказывать таких должностных лиц нужно в двойном размере.
Все должностные лица с фиктивной инвалидностью должны вернуть государству пенсии и заплатить столько же — Подоляк
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В Офисе Президента прокомментировали скандал с незаконным оформлением инвалидности украинскими прокурорами, благодаря чему они получали от государства большие выплаты.

По мнению советника главы ОП Михаила Подоляка, наказывать таких должностных лиц нужно в двойном размере.

«Должны это вернуть и заплатить столько же сверху», – подчеркнул он в эфире телемарафона.

Советник руководитель ОП напомнил, что структурная вертикаль МСЭК будет упразднена, ведутся расследования по конкретным уголовным делам. При этом главное, что будут проводиться аудиты и устанавливаться действительно ли инвалидность или нет.

«Мы с вами понимаем, что это фиктивно. Но аудит как раз позволит еще раз провести комиссию, оценить состояние человека и выяснить, есть ли у него, как правило, вторая группа, потому что первая группа немножко была бы видна», - отметил он.

После этого, считает Подоляк, нужно, чтобы государство отработало один простой алгоритм - эти люди должны вернуть все деньги, которые они получали в рамках финансирования программы по инвалидности, уплатить штрафы, которые бы четко фиксировали сумму ущерба и моральный ущерб, который они нанесли государству:

«Они должны равняться той сумме, на которую человек государство обворовывало в течение трех-четырех лет».

В то же время, по его словам, важна еще репутационная ответственность для должностных лиц, но с этим вопросом сложнее.

«Чтобы они на 5 и плюс лет не могли больше занимать должности, которые они занимают. Те люди, которые были задержаны с фиктивными инвалидностями. Это я говорю о людях, имеющих отношение к той или иной вертикали. Например, в прокурорскую вертикаль», - подчеркнул советник глава ОП.

Михаил Подоляк отметил, что для того чтобы ликвидировать эту схему, нужно несколько шагов. Во-первых, Кабмин должен принять решение, какой будет модель установления инвалидности и дальше всех процедур. Второе, соответствующие законодательные изменения, как должен регулироваться этот сегмент. Третье – это правоохранительная система, СБУ, ГБР, должностная система, которая должна выносить соответствующие приговоры.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», скандал с пенсиями по инвалидности для прокуроров может стать катализатором для пенсионной реформы, которую правительство намерено принять до конца 2024 года.

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о деятельности МСЭК, которое предусматривает ликвидацию медико-социальных комиссий, проверку их решений и реформирование системы медико-социальной экспертизы в Украине.

 ГБР будет открывать уголовные дела против должностных лиц с фейковыми инвалидностями от МСЭК.

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