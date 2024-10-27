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Усі посадовці з фіктивною інвалідністю мають повернути державі пенсії і заплатити стільки ж зверху — Подоляк

12:26, 27 жовтня 2024
На думку радника голови ОП Михайла Подоляка, карати таких посадовців потрібно у подвійному розмірі.
Усі посадовці з фіктивною інвалідністю мають повернути державі пенсії і заплатити стільки ж зверху — Подоляк
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У Офісі Президента прокоментували скандал з незаконним оформленням інвалідності українськими прокурорами, завдяки чому вони отримували від держави великі виплати.

На думку радника голови ОП Михайла Подоляка, карати таких посадовців потрібно у подвійному розмірі.

«Мають це повернути і заплатити стільки ж зверху», - наголосив він в ефірі телемарафону.

Радник керівник ОП нагадав, що структурна вертикаль МСЕК буде скасована, ведуться розслідування по конкретних кримінальних справах. При цьому головне, що будуть проводитись аудити і встановлюватись чи дійсно є інвалідність або її немає.

«Ми з вами розуміємо, що це фіктивно. Але аудит якраз дозволить ще раз провести комісію, оцінити стан людини і з’ясувати, чи є в неї, як правило друга група, тому що першу групу трошки було б видно»,- зазначив він.

Після цього, вважає Подоляк, треба щоб держава відпрацювала один простий алгоритм - ці люди мають повернути всі гроші, які вони отримували в рамках фінансування програми за інвалідністю, сплатити штрафи, які б чітко фіксували суму збитку і моральної шкоди, яку вони завдали державі:

«Вони мають дорівнювати тій сумі, на яку людина державу обкрадала протягом трьох-чотирьох років».

Водночас, за його словами, важлива ще й репутаційна відповідальність для посадовців, але з цим питанням складніше.

«Щоб вони на 5 і плюс років не могли більше займати ті посади, які вони займають. Ті люди, які були затримані з фіктивними інвалідностями. Це я говорю про людей, які мають відношення до тієї чи іншої вертикали. Наприклад, до прокурорської вертикалі»,-  наголосив радник очільник ОП.

Михайло Подоляк зазначив, що для того, щоб ліквідувати цю схему, потрібно кілька кроків. По-перше, Кабмін має прийняти рішення, якою буде модель встановлювання інвалідності і далі всіх процедур. Друге, відповідні законодавчі зміни, як має регулюватись цей сегмент. Трете - це правоохоронна система, СБУ, ДБР, посадова система, яка має виносити відповідні вироки.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», скандал з пенсіями по інвалідності для прокурорів може стати каталізатором для пенсійної реформи, яку уряд збирається ухвалити до кінця 2024 року.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо діяльності МСЕК, яке передбачає ліквідацію медико-соціальних комісій, перевірку їх рішень та реформування системи медико-соціальної експертизи в Україні.

Також відомо, що ДБР відкриватиме кримінальні справи проти посадовців з фейковими інвалідностями від МСЕК.

Денис Шмигаль заявив, що рішення МСЕК переглянуть протягом трьох місяців.

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прокуратура хабар прокурор офіс президента МСЕК

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