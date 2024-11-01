В Центрэнерго опровергли информацию о возвращении графиков отключения света

В компании подчеркнули, что определение графиков является компетенцией Укрэнерго.

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В "Центрэнерго" опровергли слова члена наблюдательного совета о возможном возвращении графиков отключений электроэнергии. Компания отмечает, что определение графиков является компетенцией "Укрэнерго".

"Заявление Владимира Величко является его личным мнением и не отражает позицию компании", - отметили в компании.

Отмечается, что в настоящее время юристы "Центрэнерго" рассматривают возможность обращения в правоохранительные органы с просьбой проверить "цель и обстоятельства, вызвавшие публикацию ложной информации во время активной фазы осенне-зимнего периода".

"Ситуация в энергосистеме стабильна. Энергетики ПАО "Центрэнерго" сделали все возможное, чтобы обеспечить работу оборудования в осенне-зимний период", - отметили в "Центрэнерго".

Напомним, член наблюдательного совета "Центрэнерго" Владимир Величко заявил, что уже со следующей недели из-за существенного снижения температуры могут быть внедрены почасовые графики отключения электроэнергии.

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