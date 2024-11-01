ДБР викрило полковника, який незаконно оформив бойові виплати для дружини, що не служила

Дружина полковника отримала майже 1 млн гривень бойових виплат, залишаючись вдома – справу розслідує ДБР.

Джерело фото: ДБР

ДБР викрило полковника медичної служби, який незаконно оформив бойові виплати для своєї дружини, яка перебувала вдома, що призвело до отримання майже мільйона гривень. Полковнику, його дружині та командиру медичної роти вже повідомлено про підозру. Про це повідомили в ДБР.

За даними слідства, у червні 2022 року полковник прибув на Схід України для виконання бойових завдань, тоді як його дружина залишалася вдома. У липні 2023 року він домовився з командиром медроти та «працевлаштував» дружину у військовий підрозділ. Хоча вона не з’являлася на службі, на підставі підроблених документів щомісяця отримувала бойові виплати, загальна сума яких склала майже 1 млн грн.

Підозрюваним інкримінують розтрату майна в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України), а командиру медроти також фальсифікацію офіційних документів (ч. 1 ст. 366 КК України). Санкція статей передбачає до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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