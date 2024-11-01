ГБР разоблачило полковника, который незаконно оформил боевые выплаты для жены, которая не служила

Жена полковника получила почти 1 млн гривен боевых выплат, оставаясь дома – дело расследует ГБР.

Источник фото: ГБР

ГБР разоблачило полковника медицинской службы, который незаконно оформил боевые выплаты для своей жены, которая находилась дома, что привело к получению почти миллиона гривен. Полковнику, его жене и командиру медицинской роты уже сообщено о подозрении. Об этом сообщили в ГБР.

По данным следствия, в июне 2022 года полковник прибыл на Восток Украины для выполнения боевых задач, тогда как его жена оставалась дома. В июле 2023 года он договорился с командиром медроты и «трудоустроил» жену в военное подразделение. Хотя она не появлялась на службе, на основании поддельных документов ежемесячно получала боевые выплаты, общая сумма которых составила почти 1 млн грн.

Подозреваемым инкриминируют растрату имущества в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины), а командиру медроты также фальсификацию официальных документов (ч. 1 ст. 366 УК Украины). Санкция статей предусматривает до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

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