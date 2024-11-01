Кабмин назначил Александра Мищенко заместителем министра иностранных дел

На своем заседании 1 ноября Кабинет Министров Украины принял кадровые решения. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.
Назначено:
- Александра Мищенко заместителем Министра иностранных дел Украины;
- Николая Кравчука первым заместителем председателя Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины;
- Александра Краснолуцкого первым заместителем председателя Государственной регуляторной службы Украины;
– Надежду Лещик образовательным омбудсменом.
Уволена Наталья Латыш с должности первого заместителя председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины.
Согласовано увольнение Николая Кравчука с должности главы Обуховской районной государственной администрации Киевской области.
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