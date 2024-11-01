Кабмин назначил Александра Мищенко заместителем министра иностранных дел

Также правительство назначило первых заместителей председателя Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины и Государственной регуляторной службы.

На своем заседании 1 ноября Кабинет Министров Украины принял кадровые решения. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

Назначено:

- Александра Мищенко заместителем Министра иностранных дел Украины;

- Николая Кравчука первым заместителем председателя Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины;

- Александра Краснолуцкого первым заместителем председателя Государственной регуляторной службы Украины;

– Надежду Лещик образовательным омбудсменом.

Уволена Наталья Латыш с должности первого заместителя председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины.

Согласовано увольнение Николая Кравчука с должности главы Обуховской районной государственной администрации Киевской области.

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