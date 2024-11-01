Кабмін призначив Олександра Міщенка заступником міністра закордонних справ

На своєму засіданні 1 листопада Кабінет Міністрів України ухвалив кадрові рішення. Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.
Призначено:
- Олександра Міщенка заступником Міністра закордонних справ України;
- Миколу Кравчука першим заступником голови Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України;
- Олександра Краснолуцького першим заступником голови Державної регуляторної служби України;
- Надію Лещик освітнім омбудсменом.
Звільнено Наталію Латиш з посади першого заступника голови Державного агентства водних ресурсів України.
Погоджено звільнення Миколи Кравчука з посади голови Обухівської районної державної адміністрації Київської області.
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