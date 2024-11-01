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Кабмін призначив Олександра Міщенка заступником міністра закордонних справ

14:57, 1 листопада 2024
Також уряд призначив перших заступників голови Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України та Державної регуляторної служби.
Кабмін призначив Олександра Міщенка заступником міністра закордонних справ
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На своєму засіданні 1 листопада Кабінет Міністрів України ухвалив кадрові рішення. Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.

Призначено:

- Олександра Міщенка заступником Міністра закордонних справ України;

- Миколу Кравчука першим заступником голови Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України;

- Олександра Краснолуцького першим заступником голови Державної регуляторної служби України;

- Надію Лещик освітнім омбудсменом.

Звільнено Наталію Латиш з посади першого заступника голови Державного агентства водних ресурсів України.

Погоджено звільнення Миколи Кравчука з посади голови Обухівської районної державної адміністрації Київської області.

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Кабінет Міністрів України

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