Кабмін підтримав призначення Надії Лещик на посаду освітнього омбудсмена України

Надія Лещик замінить Сергія Горбачова на посаді освітнього омбудсмена.

Джерело фото: brovary.net.ua

Кабінет Міністрів України підтримав проект розпорядження президента про Надії Лещик на посаду освітнього омбудсмена. Вона замінить Сергія Горбачова, звільненого 16 серпня. Рішення про її призначення було підтримане урядом під час засідання 1 листопада.

Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

Також сам Сергій Горбачов, попередній омбудсмен, привітав Лещик з новою посадою, пообіцявши підтримку в її роботі.

«Сьогодні, 1 листопада 2024 року, уряд підтримав призначення на цю посаду пані Надію Лещик. Вітаю пані Надію і буду підтримувати її у цій складній роботі!» - сказав Горбачов.

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