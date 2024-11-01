На торгівлі овочами та фруктами бізнесмен з Одещини недоплатив 4,5 млн грн податків

Оптовий продавець фруктів та овочів приховав прибутки від податкової на 4,5 мільйонів гривень.

На Одещині оптовий продавець фруктів та овочів приховав прибутки від податкової на 4,5 мільйонів гривень. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Слідство встановило, що заступник директора однієї з торгових компаній, яка займається оптовою реалізацією фруктів та овочів, вносив до податкової звітності недостовірні дані про прибутки підприємства.

Через такі дії вдалося уникнути сплати податку на прибуток та податку на додану вартість, завдавши державі збитків на понад 4,5 млн грн.

В рамках кримінального провадження службовою собою підприємства завдані збитки відшкодовано в повному обсязі.

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