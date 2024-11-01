На торговле овощами и фруктами бизнесмен из Одесской области недоплатил 4,5 млн грн налогов

Оптовый продавец фруктов и овощей скрыл доходы от налоговой на 4,5 миллиона гривен.

В Одесской области оптовый продавец фруктов и овощей скрыл доходы от налоговой на 4,5 миллиона гривен. Об этом сообщает областная прокуратура.

Следствие установило, что заместитель директора одной из торговых компаний, занимающейся оптовой реализацией фруктов и овощей, вносил в налоговую отчетность недостоверные данные о доходах предприятия.

Из-за таких действий удалось избежать уплаты налога на прибыль и налога на добавленную стоимость, нанеся государству ущерб более чем на 4,5 млн грн.

В рамках уголовного производства служебным собой предприятия нанесенный ущерб возмещен в полном объеме.

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