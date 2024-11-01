Кабмин поддержал назначение Надежды Лещик на должность образовательного омбудсмена Украины

Надежда Лещик заменит Сергея Горбачева на должности образовательного омбудсмена.

Источник фото: brovary.net.ua

Кабинет Министров Украины поддержал проект распоряжения президента о Надежде Лещик на должность образовательного омбудсмена. Она заменит Сергея Горбачева, уволенного 16 августа. Решение о ее назначении было поддержано правительством во время заседания 1 ноября.

Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

Также сам Сергей Горбачев, предыдущий омбудсмен, поздравил Лещик с новой должностью, пообещав поддержку в ее работе.

«Сегодня, 1 ноября 2024 года, правительство поддержало назначение на эту должность госпожи Надежды Лещик. Поздравляю госпожу Надежду и буду поддерживать ее в этой сложной работе!» - сказал Горбачев.

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