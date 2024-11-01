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Вернутся ли графики отключения света на следующей неделе – ответ Укрэнерго

19:23, 1 ноября 2024
«Укрэнерго» опровергло слухи о почасовых отключениях света со следующей недели.
Вернутся ли графики отключения света на следующей неделе – ответ Укрэнерго
Источник фото: УНИАН
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В СМИ появилась информацию о возможном введении графиков почасовых отключений электроэнергии в Украине со следующей недели. Однако НЭК «Укрэнерго» заявила, что на данный момент нет оснований для ограничения потребления для населения.

«По состоянию на сегодня, оснований для введения графиков ограничения потребления для населения нет», - говорится в сообщении Укрэнерго.

По прогнозам, в начале следующей недели ожидается снижение температуры, что может привести к увеличению энергопотребления. Однако решение о возможном применении отключений будет принимать «Укрэнерго», которая пока не делала никаких заявлений относительно ограничительных мер.

«Укрэнерго» совместно с Министерством энергетики, областными военными администрациями и энергокомпаниями работает над обеспечением стабильности энергоснабжения. Гражданам советуют доверять только официальным источникам информации, а экспертам и представителям энергокомпаний воздержаться от необоснованных комментариев.

Напомним, член наблюдательного совета «Центрэнерго» Владимир Величко заявил, что уже со следующей недели из-за существенного снижения температуры могут быть внедрены почасовые графики отключения электроэнергии. А впоследствии и в Центрэнерго опровергли информацию о возвращении графиков отключений света.

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