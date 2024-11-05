У Києві покарали «героя паркування» на елітному BMW, фото

На порушника ПДР поліцейські склали адміністративні матеріали.

У Печерському районі столиці покарали водія автомобіля BMW, який зупинив автівку поблизу пішохідного переходу.

Як повідомила патрульна поліція Києва, інспектори провели з керманичем профілактичну бесіду, щодо недопущення подібних випадків у майбутньому та склали на нього відповідні адміністративні матеріали.

У поліції нагадали, що відповідно до п. 15.9 (г) ПДР України, заборонена зупинка та стоянка транспортних засобів на пішохідних переходах і ближче 10 м від них з обох боків, крім випадків надання переваги в русі .

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