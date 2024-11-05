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В США усыпили популярную белку Арахиса, ставшую символом кампании Трампа, — перед выборами разразился скандал

16:01, 5 ноября 2024
Сторонники Трампа использовали инцидент для критики действующей администрации президента, а Илон Маск обвинил власть в жестокости.
В США усыпили популярную белку Арахиса, ставшую символом кампании Трампа, — перед выборами разразился скандал
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В США власти штата Нью-Йорк усыпили белку по имени Арахис, которая в последние годы была звездой соцсетей. Сторонники кандидата в президенты США Дональда Трампа использовали ее образ как символ противодействия действующей власти. Об этом сообщает Associated Press.

Этой ситуацией воспользовались представители Республиканской партии, устроив скандал и обвинив действующую администрацию президента в подлинном убийстве, передает Forbes.

Арахис жил со своим владельцем Марком Лонго в течение семи лет. Он подобрал бельчонка на обочине дороги в 2017 году, после того как мать детеныша сбила машина.

В течение восьми месяцев парень заботился об Арахисе, после чего отпустил на свободу. Впоследствии белка вернулась к нему со сломанным хвостом. Лонго решил, что зверек не сможет самостоятельно выжить в дикой природе и оставил его у себя. Вскоре у бельчонка появился Instagram-аккаунт с более чем 600 тысячами подписчиков.

30 октября сотрудники департамента охраны окружающей среды штата пришли домой в Лонго и забрали Арахиса, а также енота Фреда, которому Марк с женой недавно приютили и после реабилитации собирались отпустить.

По словам владельца животных, сотрудники департамента провели у него дома рейд и обыск без необходимого ордера. «Со мной обращались, будто я был наркоторговцем, а они искали наркотики и оружие», - возмутился Лонго.

СМИ указывают, что недавно Департамент охраны окружающей среды получил анонимные сообщения о том, что проживание белки Арахиса и енота Фреда с людьми представляет «потенциальную опасность заражения человека бешенством».

Кроме того, существует официальная версия, содержащая информацию об укусе одного из чиновников белкой во время расследования дела. А еще речь идет о том, что якобы Лонго нарушил закон о запрещении извлечения животных из дикой природы.

После изъятия Арахиса более 45 тысяч подписали петицию в защиту белки и ее владельца. Они потребовали вернуть животное.

2 ноября стало известно, что белка и енота усыпили. Чиновники заявили, что животных подвергли эвтаназии для проверки на бешенство после того, как белка укусила одного из участников расследования. Всем, кто контактировал с белкой и енотом, чиновники посоветовали обратиться к врачу.

Марк Лонго заявил, что решение властей штата Нью-Йорк забрать и усыпить животных «не останется без внимания». Он не уточнил, что намерен сделать. По словам владельца белки, он не видел, чтобы она кусала кого-то, когда животное забирали из дома.

«Честно говоря, до сих пор кажется чем-то нереальным, что государство, в котором я живу, избрало меня как мишень и забрало двух самых любимых животных на этой планете, даже не поместив их в карантин. Они забрали их из моего дома и просто убили», – сказал Лонго Associated Press.

История изъятия Арахиса стала резонансной.

Приверженцы Дональда Трампа использовали образ Арахиса как «символ противодействия действующей власти».

Миллиардер Илон Маск обвинил власть в том, что она приняла решение убить животное вместо того, чтобы просто выпустить его на свободу: «Правительству не должно быть позволено врываться в ваш дом и убивать вашего питомца! Это дико. Даже если держать дома белку запрещено (а это не должно быть противозаконно), зачем убивать Арахиса, можно было просто отпустить его в лес?»

При этом Маск, поддерживающий кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа, использовал смерть белки для предвыборной агитации. В одном из постов он заявил: «Президент Трамп спасет белок».

Также кандидат Дональда Трампа в вице-президенты Джей Ди Венс заявил на митинге, что смерть белки не подняла вопрос о приоритетах правительства.

«То же правительство, которое не переживает из-за сотни тысяч нелегальных иммигрантов-преступников, которые приезжают в нашу страну, не хочет, чтобы у нас были домашние животные, – сказал он своим сторонникам в Северной Каролине. - Это самая безумная ситуация».

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