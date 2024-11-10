Как несовершеннолетние могут получить идентификационный код через электронный кабинет

В Главном управлении ГНС в Хмельницкой области разъяснили, как получить регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика несовершеннолетним детям через электронный кабинет.
Для присвоения налогового номера ребенку один из родителей может подать заявление в Электронном кабинете плательщика.
В частной части Электронного кабинета в разделе «ЭК для граждан» необходимо заполнить и подать «Учетную карточку физического лица (1ДР)»:
Результат обработки заявления отражается в Электронном кабинете во Входящие/Исходящие заявления («Ответ №1», Уведомление о получении документа; «Ответ №2 Финальная», Уведомление о результате обработки Учетной карточки физического лица – налогоплательщика – форма №1ДР).
Регистрационный номер учетной карты налогоплательщика предоставляется в течение трех рабочих дней со дня подачи физическим лицом заявления по ф. №1ДР в контролирующий орган.
Для получения регистрационного номера учетной карты налогоплательщика одному из родителей необходимо лично обратиться в налоговый орган, который был самостоятельно избран при заполнении Учетной карты по ф. №1ДР и предъявить паспорт с отметкой о месте регистрации или, в случае необходимости, документ ( выписка) о регистрации места жительства/нахождения.
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