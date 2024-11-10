Как несовершеннолетние могут получить идентификационный код через электронный кабинет

Для этого необходимо иметь квалифицированную электронную подпись.

В Главном управлении ГНС в Хмельницкой области разъяснили, как получить регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика несовершеннолетним детям через электронный кабинет.

Для присвоения налогового номера ребенку один из родителей может подать заявление в Электронном кабинете плательщика.

В частной части Электронного кабинета в разделе «ЭК для граждан» необходимо заполнить и подать «Учетную карточку физического лица (1ДР)»:

Открыть заявление по форме №1ДР (нажать кнопку «Создать»). Заполнить соответствующую информацию: Добавить: сканированную копию свидетельства о рождении ребенка; документы, необходимо добавить документ о регистрации места жительства/нахождения). документ должен быть сохранен отдельно. Проверить правильность заполнения реквизитов, сохранить, подписать с помощью КЭП и отправить заявление по форме №1ДР (нажать кнопку «Сохранить», «Отправить»).

сведения из свидетельства рождения ребенка в разделах «Личная информация», «Место рождения/место жительства», «Документ, удостоверяющий личность»;

паспортные данные одного из родителей в поле Информация относительно представителя (если Учетная карточка представляется таким лицом или одним из родителей малолетнего лица раздела «Документ, удостоверяющий личность»);

контролирующий орган, в который будет обращаться заявитель для получения Карты налогоплательщика.

Результат обработки заявления отражается в Электронном кабинете во Входящие/Исходящие заявления («Ответ №1», Уведомление о получении документа; «Ответ №2 Финальная», Уведомление о результате обработки Учетной карточки физического лица – налогоплательщика – форма №1ДР).

Регистрационный номер учетной карты налогоплательщика предоставляется в течение трех рабочих дней со дня подачи физическим лицом заявления по ф. №1ДР в контролирующий орган.

Для получения регистрационного номера учетной карты налогоплательщика одному из родителей необходимо лично обратиться в налоговый орган, который был самостоятельно избран при заполнении Учетной карты по ф. №1ДР и предъявить паспорт с отметкой о месте регистрации или, в случае необходимости, документ ( выписка) о регистрации места жительства/нахождения.

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