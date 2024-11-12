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У Подільському районі Києва виявили небезпечну знахідку – на місце викликали вибухотехніків

18:01, 12 листопада 2024
Інспектори забезпечили охорону місця події та викликали слідчих та вибухотехніків.
У Подільському районі Києва виявили небезпечну знахідку – на місце викликали вибухотехніків
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У Патрульній поліції Києві повідомляють про те, що містяни продовжують виявляти небезпечні знахідки. Так, на спецлінію 112 надійшло повідомлення про виявлення небезпечного предмета у Подільському районі.

Інспектори забезпечили охорону місця події та викликали слідчих та вибухотехніків.

Як діяти, якщо виявили вибухонебезпечні предмети:

  • у жодному разі не торкайтеся та не наближайтеся до них;
  • повідомте про знахідку на спецлінію 112;
  • до приїзду поліції не допускайте інших осіб до місця виявлення підозрілих предметів;
  • негайно припиніть будь-які роботи в районі виявлення вибухонебезпечних предметів.

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поліція Київ

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